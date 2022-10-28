Жители Великобритании отказываются от здорового питания из-за инфляционного кризиса

В Великобритании местные жители отказываются от здорового питания из-за инфляционного кризиса. Свежие овощи и рыба заменяются пиццей и переработанным мясом – так намного дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь в основном доходы населения съедает арендная плата, огромные счета за газ и электричество, а также повсеместный рост цен на продукты. Идеи, как справиться с экономическим кризисом, озвучили в Польше. Местные СМИ советует жителям собирать дождевую воду. Помимо этого, нужно снизить температуру в домах и «инвестировать в шерстяные тапочки и свитера», которые, кстати, должны быть из секонд-хенда.