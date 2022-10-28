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Жители Великобритании отказываются от здорового питания из-за инфляционного кризиса

28 октября 2022 20:38
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В Великобритании местные жители отказываются от здорового питания из-за инфляционного кризиса. Свежие овощи и рыба заменяются пиццей и переработанным мясом – так намного дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Великобритании отказываются от здорового питания из-за инфляционного кризиса-1

Ведь в основном доходы населения съедает арендная плата, огромные счета за газ и электричество, а также повсеместный рост цен на продукты. Идеи, как справиться с экономическим кризисом, озвучили в Польше. Местные СМИ советует жителям собирать дождевую воду. Помимо этого, нужно снизить температуру в домах и «инвестировать в шерстяные тапочки и свитера», которые, кстати, должны быть из секонд-хенда.

# Экономический кризис # Фотофакт

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