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Два самолета столкнулись в аэропорту Индонезии: на месте ЧП вспыхнул пожар

05 апреля 2016 05:59
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Новости Индонезии. В Индонезии выясняют причины столкновения двух самолетов. Инцидент, который чуть не завершился трагедией, произошел на взлетном поле аэропорта Джакарты. При столкновении у «Боинга», который выполнял рейс из столицы Индонезии в Макасар, отвалился фрагмент хвоста, а также часть крыла.

На месте ЧП вспыхнул пожар. В момент столкновения на борту «Боинга» находились 49 пассажиров и семеро членов экипажа. Их эвакуировали. Из-за инцидента аэропорт был временно закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Возгорание самолета

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