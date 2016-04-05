Два самолета столкнулись в аэропорту Индонезии: на месте ЧП вспыхнул пожар

Новости Индонезии. В Индонезии выясняют причины столкновения двух самолетов. Инцидент, который чуть не завершился трагедией, произошел на взлетном поле аэропорта Джакарты. При столкновении у «Боинга», который выполнял рейс из столицы Индонезии в Макасар, отвалился фрагмент хвоста, а также часть крыла.

На месте ЧП вспыхнул пожар. В момент столкновения на борту «Боинга» находились 49 пассажиров и семеро членов экипажа. Их эвакуировали. Из-за инцидента аэропорт был временно закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.