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Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Джакарте и загорелись

04 апреля 2016 17:54
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Новости Индонезии. Трагедией едва не закончилось столкновение Boeing 737 с самолетом ATR 42 в аэропорту Джакарты. Оба самолета выполняли внутренние рейсы.

Boeing авиакомпании Batik Air во время взлета задел крылом двухмоторный турбовинтовой самолет ATR, принадлежащий авиакомпании TransNusa. На борту Boeing находились 49 пассажиров и семь членов экипажа.

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Джакарте и загорелись-1

В результате происшествия у Boeing отвалилась часть крыла и фрагмент хвоста. 

Пассажиров обоих самолетов эвакуировали по надувному трапу. На взлетно-посадочную полосу экстренно прибыли несколько пожарных бригад.

Аэропорт временно закрыт.

Как сообщает местный новостной портал, причиной аварии могла стать ошибка пилотов.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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