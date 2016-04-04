Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Джакарте и загорелись

Новости Индонезии. Трагедией едва не закончилось столкновение Boeing 737 с самолетом ATR 42 в аэропорту Джакарты. Оба самолета выполняли внутренние рейсы.

Boeing авиакомпании Batik Air во время взлета задел крылом двухмоторный турбовинтовой самолет ATR, принадлежащий авиакомпании TransNusa. На борту Boeing находились 49 пассажиров и семь членов экипажа.