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Дуров первый раз сделал заявление по поводу своего задержания

06 сентября 2024 09:16
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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление, что был арестован полицией во Франции.  Он сказал, что в августе его четыре дня допрашивали и обвиняли в том, что он лично несет ответственность за незаконное использование Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

Однако сам Дуров заявил, что помог организовать горячую телефонную линию между Telegram и Парижем для борьбы с терактами.  Также дуров считает, что иски должны подаваться против самого сервиса, а не против его владельца.

Содержание Дурова под стражей в аэропорту Ле-Бурже 24 августа стало причиной критики со стороны общественности. Его обвиняют в десяти правонарушениях, в том числе соучастии в незаконных сделках. 28 августа он был отпущен под залог в размере пяти млн евро, но ему запретили выезжать из Франции, и он должен дважды в неделю являться в полицию.

По данным европейских СМИ, брат Павла, Николай Дуров, также находится под стражей в связи с делом Telegram. В их отношении выданы ордера на арест по обвинению в пособничестве в распространении порнографических изображений несовершеннолетних.

# Международная политика

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