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Чёрный день для демократии в стране – израильские СМИ присоединились к протесту

25 июля 2023 10:52
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Новости Израиля. Черный день для израильской демократии – с такими заголовками сегодня вышли ведущие издания страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их первые полосы не пестрят фотографиями. В качестве обложки выбран однотонный фон в знак протеста против судебной реформы.

Чёрный день для демократии в стране – израильские СМИ присоединились к протесту-1

24 июля парламент принял основные положения законопроекта. Решение правительства стало поводом для новой волны протестов. Ночь беспорядков в Израиле ожидаемо прошла шумно. Активисты перекрыли главную автомагистраль Тель-Авива. Некоторые демонстранты приковали себя цепями к столбам у здания парламента. Другие жгли костры посреди дороги.

В результате полиции пришлось применить силу, а также водометы, чтобы оттеснить протестующих. Около 20 человек задержаны, 10 служащих получили травмы.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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