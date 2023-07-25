Чёрный день для демократии в стране – израильские СМИ присоединились к протесту

Новости Израиля. Черный день для израильской демократии – с такими заголовками сегодня вышли ведущие издания страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их первые полосы не пестрят фотографиями. В качестве обложки выбран однотонный фон в знак протеста против судебной реформы.

24 июля парламент принял основные положения законопроекта. Решение правительства стало поводом для новой волны протестов. Ночь беспорядков в Израиле ожидаемо прошла шумно. Активисты перекрыли главную автомагистраль Тель-Авива. Некоторые демонстранты приковали себя цепями к столбам у здания парламента. Другие жгли костры посреди дороги.

В результате полиции пришлось применить силу, а также водометы, чтобы оттеснить протестующих. Около 20 человек задержаны, 10 служащих получили травмы.