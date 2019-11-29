Дональд Туск передал полномочия главы Европейского совета Шарлю Мишелю

Новости Бельгии. Дональд Туск покинул пост главы Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 ноября он официально передал полномочия Шарлю Мишелю. Краткая церемония состоялась в парадном холле здания «Европа» в Брюсселе.

К исполнению своих обязанностей новый председатель приступит 1 декабря. Ранее Шарль Мишель занимал должность премьера Бельгии. Стоит отметить, покинувший пост Дональд Туск не планирует полностью отходить от дел. На минувшей неделе его избрали председателем Европейской народной партии – главной политической силы ЕС.