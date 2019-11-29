Прямой эфир

Дональд Туск передал полномочия главы Европейского совета Шарлю Мишелю

29 ноября 2019 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Дональд Туск покинул пост главы Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 ноября он официально передал полномочия Шарлю Мишелю. Краткая церемония состоялась в парадном холле здания «Европа» в Брюсселе.

Дональд Туск передал полномочия главы Европейского совета Шарлю Мишелю-1

К исполнению своих обязанностей новый председатель приступит 1 декабря. Ранее Шарль Мишель занимал должность премьера Бельгии. Стоит отметить, покинувший пост Дональд Туск не планирует полностью отходить от дел. На минувшей неделе его избрали председателем Европейской народной партии – главной политической силы ЕС.

Дональд Туск передал полномочия главы Европейского совета Шарлю Мишелю-4

Дональд Туск передал полномочия главы Европейского совета Шарлю Мишелю-6

# Международная политика # Шарль Мишель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону
29 ноября 2019 12:48

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены
29 ноября 2019 12:45

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом
29 ноября 2019 08:31

Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом