Прямой эфир

Дональд Трамп введёт пошлины, если Россия и Украина не договорятся через 10 дней

30 июля 2025 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дональд Трамп введёт пошлины, если Россия и Украина не договорятся через 10 дней-0

Америка хочет договориться с Российской Федерацией по вопросу урегулирования украинского конфликта через десять дней. В противном случае, со стороны Штатов будут введены импортные пошлины. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, информирует ТАСС.

Объявленный Трампом новый срок стартовал 29 июля. Ранее он заявлял о пятидесятидневном сроке на достижение договоренностей. Сейчас президент США в случае безрезультатных переговоров в десятидневный срок намерен вводить пошлины и прибегать к прочим мерам. При этом, американский лидер высказал неуверенность о том, повлияет ли это все на Российскую Федерацию. Он также дополнил, что «вероятно, Россия хочет продолжать войну».

Читайте также:

Соединённые Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке – Трамп

Это больше информационная операция – политолог о возвращении ядерного оружия США в Британию

Трамп намерен указом очистить улицы США от наркоманов и бездомных

Фото: pixabay
 

# Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
На острове Сардиния эвакуировано 102 человека из-за вспыхнувшего лесного пожара
30 июля 2025 06:04

На острове Сардиния эвакуировано 102 человека из-за вспыхнувшего лесного пожара

Франция пережила крупнейшую в своей истории утечку данных в сфере обороны
30 июля 2025 05:58

Франция пережила крупнейшую в своей истории утечку данных в сфере обороны

Военные Таиланда и Камбоджи согласовали план по снижению напряжённости на границе
29 июля 2025 19:58

Военные Таиланда и Камбоджи согласовали план по снижению напряжённости на границе