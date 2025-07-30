Дональд Трамп введёт пошлины, если Россия и Украина не договорятся через 10 дней

Америка хочет договориться с Российской Федерацией по вопросу урегулирования украинского конфликта через десять дней. В противном случае, со стороны Штатов будут введены импортные пошлины. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, информирует ТАСС.

Объявленный Трампом новый срок стартовал 29 июля. Ранее он заявлял о пятидесятидневном сроке на достижение договоренностей. Сейчас президент США в случае безрезультатных переговоров в десятидневный срок намерен вводить пошлины и прибегать к прочим мерам. При этом, американский лидер высказал неуверенность о том, повлияет ли это все на Российскую Федерацию. Он также дополнил, что «вероятно, Россия хочет продолжать войну».

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