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Дмитрий Песков: Беларусь и Россия выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства

25 сентября 2020 16:42
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Новости Беларуси. Взгляд на белорусско-российские взаимоотношения на фоне прессинга Запада. Официальный Кремль сделал заявление по поводу решений ряда государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, наши суверенные страны выстраивают отношения без оглядки на другие государства.  

Дмитрий Песков: Беларусь и Россия выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства-1

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:  
Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву. Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога, и по сути они являются тоже таким косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью.  

В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не может оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. И Беларусь, и Россия – это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Дмитрий Песков # Фотофакт

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