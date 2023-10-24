Детёныш жирафа родился в калифорнийском зоопарке

Новости США. Радостные новости пришли из калифорнийского зоопарка. Там на свет появился детеныш жирафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш, хотя так и не скажешь, весит почти 70 килограммов.

При этом рост новорожденного около двух метров. Сотрудники зоопарка сообщают, что жираф здоров, и он, и его мама чувствуют себя хорошо. Сейчас новый обитатель парка учится ходить, знакомится с другими жирафами и усиленно питается. Кстати, малышу уже дали имя. Его назвали Кэнди. Пару недель он еще поживет в тишине, а окрепнув будет представлен публике.