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Детёныш жирафа родился в калифорнийском зоопарке

24 октября 2023 08:22
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Новости США. Радостные новости пришли из калифорнийского зоопарка. Там на свет появился детеныш жирафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш, хотя так и не скажешь, весит почти 70 килограммов.

Детёныш жирафа родился в калифорнийском зоопарке-1

При этом рост новорожденного около двух метров. Сотрудники зоопарка сообщают, что жираф здоров, и он, и его мама чувствуют себя хорошо. Сейчас новый обитатель парка учится ходить, знакомится с другими жирафами и усиленно питается. Кстати, малышу уже дали имя. Его назвали Кэнди. Пару недель он еще поживет в тишине, а окрепнув будет представлен публике.

# Животные # Новости США # Фотофакт

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