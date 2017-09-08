Десятиметровая яма появилась на рядом с центром Брюсселя: около 200 человек эвакуированы

Новости Бельгии. Рядом с центром Брюсселя эвакуировали около 200 человек из-за обвала на трассе. Десятиметровая яма образовалась на дороге в считанные секунды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Рядом с центром Брюсселя эвакуировали около 200 человек из-за обвала на трассе. Десятиметровая яма образовалась на дороге в считанные секунды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серьезных последствий удалось избежать лишь благодаря усилиям продавцов ближайших магазинов. Они подавали сигналы автомобилистам, пока не приехали специалисты. Позже выяснилось: яма появилась из-за аварии подземных коммуникаций – прорвало водопроводную трубу. ЧП привело к нарушению работы метро.