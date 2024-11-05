Песков: сотням тысяч молдаван в РФ не дали проголосовать на выборах

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдовы невозможно назвать честными и демократичными. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать…» – сказал Песков.

Он также обратил внимание, что на выборах было много манипуляций.

Во втором туре выборов 3 ноября Майя Санду набрала 55,33% голосов, а Александр Стояногло – 44,67%. Однако по внутренним данным Стояногло лидировал с 51,19% голосов, а Санду получил 48,81%.