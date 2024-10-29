Украинский депутат Александр Дубинский полагает, что осуждение и запугивание Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша наносит вред имиджу страны. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас все эти «осуждения генсека ООН Гутерриша» выглядят по меньшей мере жалко», - написал Дубинский в своем Telegram-канале.



Зеленский упрекнул ООН в том, что она вместо выполнения Устава ООН отдала предпочтение «соблазнам в Казани» и не разрешила Гутерришу посетить Украину после участия в саммите БРИКС.

Как отметил Дубинский, у угроз обязательно должны быть свои следствия, иначе они перестают приниматься серьезно и сказываются на отношении к стране в целом.