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Депутат Рады назвал угрозы Зеленского в адрес генсека ООН «жалкими»

29 октября 2024 09:15
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Украинский депутат Александр Дубинский полагает, что осуждение и запугивание Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша наносит вред имиджу страны. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас все эти «осуждения генсека ООН Гутерриша» выглядят по меньшей мере жалко», - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Зеленский упрекнул ООН в том, что она вместо выполнения Устава ООН отдала предпочтение «соблазнам в Казани» и не разрешила Гутерришу посетить Украину после участия в саммите БРИКС.

Как отметил Дубинский, у угроз обязательно должны быть свои следствия, иначе они перестают приниматься серьезно и сказываются на отношении к стране в целом.

# Владимир Зеленский # Международная политика

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