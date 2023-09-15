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Депутат Бундестага призвала отменить антироссийские санкции, потому что они вредят Германии

15 сентября 2023 19:03
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В Германии призвали отменить антироссийские санкции. По мнению депутата Бундестага Севим Дагделен, больший урон ограничения наносят самой ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Бундестага призвала отменить антироссийские санкции, потому что они вредят Германии-1

Как отметила политик, из-за «экономической войны» против Москвы в Берлине и других городах растет число банкротств. Страна терпит убытки по нескольким направлениям. Дагделен вспомнила эффект бумеранга и отметила, что введенные санкции никак не помогают Украине. Напротив, они только разоряют, и прежде всего европейцев. С саморазрушением Севим призывает покончить.

# Санкции # Фотофакт

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