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Дания и Нидерланды намерены поставить Украине 14 танков Leopard 2

25 июля 2024 11:05
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Дания и Нидерланды намерены поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2. Об этом пишет РИА Новости.

Эти восстановленные Rheinmetall танки станут дополнением к 60 танкам Т-72, 207 машинам пехоты YPR, 100 танкам Leopard 1 и другим образцам техники, уже поставленным в Украину.
 
Кроме того, Нидерланды обещают после лета поставить Украине 24 истребителя F-16. В России выразили обеспокоенность этими поставкам, считая их вовлечением стран НАТО в процесс конфликта и препятствием для урегулирования ситуации.

# Оружие и боеприпасы

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