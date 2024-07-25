Дания и Нидерланды намерены поставить Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды намерены поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2. Об этом пишет РИА Новости.

Эти восстановленные Rheinmetall танки станут дополнением к 60 танкам Т-72, 207 машинам пехоты YPR, 100 танкам Leopard 1 и другим образцам техники, уже поставленным в Украину.



Кроме того, Нидерланды обещают после лета поставить Украине 24 истребителя F-16. В России выразили обеспокоенность этими поставкам, считая их вовлечением стран НАТО в процесс конфликта и препятствием для урегулирования ситуации.