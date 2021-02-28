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Что будет дальше? Огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде

28 февраля 2021 12:26
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Огромный айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось спустя 10 лет после того, как первые трещины заметили ученые.

Что будет дальше? Огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде-1

По данным Антарктической службы Великобритании, площадь айсберга – 1 270 квадратных километров. Ожидается, что он либо полностью отойдет от ледника, либо сядет на мель.

# Антарктида # Фотофакт

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