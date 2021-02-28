Что будет дальше? Огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде

Огромный айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось спустя 10 лет после того, как первые трещины заметили ученые.
Огромный айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось спустя 10 лет после того, как первые трещины заметили ученые.
По данным Антарктической службы Великобритании, площадь айсберга – 1 270 квадратных километров. Ожидается, что он либо полностью отойдет от ледника, либо сядет на мель.