ЧП в Афганистане. Около здания, где заседала политическая партия, открыли стрельбу

Новости Афганистана. Неизвестные открыли огонь возле отеля в афганском Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в здании проходило заседание исламской политической партии. Детали инцидента пока неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

До этого в городе взорвался автобус с государственными служащими. По уточненным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Бомбу заложили на обочине дороги. В полиции считают, что за нападением стоят боевики радикального движения «Талибан».