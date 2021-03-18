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ЧП в Афганистане. Около здания, где заседала политическая партия, открыли стрельбу

18 марта 2021 12:15
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Новости Афганистана. Неизвестные открыли огонь возле отеля в афганском Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в здании проходило заседание исламской политической партии. Детали инцидента пока неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

ЧП в Афганистане. Около здания, где заседала политическая партия, открыли стрельбу-1

До этого в городе взорвался автобус с государственными служащими. По уточненным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Бомбу заложили на обочине дороги. В полиции считают, что за нападением стоят боевики радикального движения «Талибан».

# Стрельба # Фотофакт

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