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Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек

23 февраля 2021 16:34
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Новости Армении. Акция протеста в Ереване завершилась массовыми задержаниями. Около сотни демонстрантов собрались у правительственного здания, требуя отставки премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек-1

Они пытались заблокировать вход, чтобы Никол Пашинян не смог попасть внутрь. Однако полиция организовала оцепление, и планы оппозиционеров провалились. Стражи порядка задержали около 60 активистов.

Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек-4

Демонстрации не прекращаются в Ереване с ноября 2020 года, когда Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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