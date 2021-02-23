Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек

Новости Армении. Акция протеста в Ереване завершилась массовыми задержаниями. Около сотни демонстрантов собрались у правительственного здания, требуя отставки премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пытались заблокировать вход, чтобы Никол Пашинян не смог попасть внутрь. Однако полиция организовала оцепление, и планы оппозиционеров провалились. Стражи порядка задержали около 60 активистов.