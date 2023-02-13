Число погибших в Турции может увеличиться вдвое – ООН
Слезы, страх и горечь потерь. Неделя прошла с начала трагедии в Турции. Число погибших в результате землетрясения приближается к 30 тысячам. Пострадавших в несколько раз больше. В ООН накануне предупредили, что число погибших может увеличиться вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Шансов на спасение меньше с каждым часом. Тем не менее они есть. Поисково-спасательные операции продолжаются. Ни на минуту не прекращает работу в зоне бедствия и наш отряд особого назначения «Зубр». Белорусские спасатели среди тех, кто борется с последствиями мощнейшего землетрясения. Всего помощь Анкаре предложили более 45 государств. Выживших под завалами продолжают находить даже спустя столько дней.
Накануне в городе Хатае спасли 10-летнюю девочку, которую засыпало обломками рухнувшего здания. Теперь за ее жизнь борются медики. Около шести дней провел под завалами и этот 7-месячный мальчик. Спасатели нашли его живым после очередной минуты тишины.
Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там также продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Количество погибших по информации ВОЗ приближается к 8,5 тысячи. Пострадавших примерно столько же. Многие из них лишились крова и нуждаются в помощи. Накануне гуманитарный груз прибыл в Сирию из Беларуси. Поддержка народу этой страны оказывается по поручению Александра Лукашенко. На борту все, что запрашивала пострадавшая сторона: палатки, одеяла, средства гигиены, медикаменты и многое другое – всего более 25 тонн. Круглосуточно прорабатывается возможность дополнительной помощи пострадавшим от землетрясения странам.
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