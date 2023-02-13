Число погибших в Турции может увеличиться вдвое – ООН

Слезы, страх и горечь потерь. Неделя прошла с начала трагедии в Турции. Число погибших в результате землетрясения приближается к 30 тысячам. Пострадавших в несколько раз больше. В ООН накануне предупредили, что число погибших может увеличиться вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Проклятый пустотелый кирпич». Почему в Турции винят в разрушении домов власти и строителей?

Шансов на спасение меньше с каждым часом. Тем не менее они есть. Поисково-спасательные операции продолжаются. Ни на минуту не прекращает работу в зоне бедствия и наш отряд особого назначения «Зубр». Белорусские спасатели среди тех, кто борется с последствиями мощнейшего землетрясения. Всего помощь Анкаре предложили более 45 государств. Выживших под завалами продолжают находить даже спустя столько дней.