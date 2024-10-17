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Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 147 человек

17 октября 2024 07:33
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Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 147 человек. Еще более сотни пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 147 человек-2

ЧП произошло после того, как автоцистерна перевернулась на дороге и из нее стало вытекать топливо. Чтобы собрать его, к месту аварии пришли несколько сотен людей. Полиция пыталась остановить толпу, однако не смогла сдержать ее натиск. 

Через несколько минут прогремел взрыв, который унес жизни более 100 человек. Эта авария стала одной из самых страшных за последнее время в самой густонаселенной стране Африки. 

# ЧП

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