Новости Чехии. Чехия стала лидером в ЕС по росту цен на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало известно по результатам журналистского расследования, опубликованного в местных СМИ.

Они сравнили стоимость продовольствия в магазинах стран Евросоюза и выяснили, что Чехия стала лидером этого антирейтинга. Вот только чехов сомнительное первое место совсем не радует. И это понятно. За год только мука подорожала без малого на 70 %, хлеб – на 28 %. Обычный бутерброд теперь становится для них роскошью, так как масло стало дороже почти на 60 %.

Увидев ценники в магазинах, чехи даже не могут позволить себе схватиться за сердце. Потому что медицинские услуги подорожали почти на 10 %. Перед тем как купить одежду и обувь, людям тоже надо хорошенько подумать. Они обойдутся почти на 20 % дороже, чем годом ранее. Постепенно роскошью, а не средством передвижения становится и автомобиль. Бензин в среднем подорожал на 47 %. Все это заставило чехов впрок закупать товары и продукты.