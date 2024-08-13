Цены на газ в Европе обновили максимум

Очередные санкции против российских энергоресурсов обернулись для брюссельских политиков новым кризисом. Серьезные последствия ощутил газовый рынок. Биржевые цены на голубое топливо обновили свой максимум с декабря прошлого года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасения инвесторов вызывает ситуация с транзитом газа через Украину на фоне решений Киева блокировать потоки, а также обстрелов в Курской области газоизмерительных станций. Сложившиеся обстоятельства могут вернуть цены на энергоресурсы в Европе до исторического максимума, что сильно беспокоит не только инвесторов, но и простых граждан.

Напомним, из-за отказа Брюсселя от российских ресурсов в начале 2022 года Евросоюз оказался на грани энергокатастрофы. Цены на газ, как и тарифы на услуги ЖКХ, достигли максимальных показателей, которые держали планку на протяжении практически года.