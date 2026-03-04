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Российский газовоз подвергся атаке ВСУ в Средиземном море

04 марта 2026 10:01
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Российский газовоз подвергся атаке ВСУ в Средиземном море-0

Киев ударил по российскому газовозу в водах Средиземного моря безэкипажными катерами, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Судно «Арктик Метагаз» атаковано 3 марта вблизи территориальных вод страны–учатсницы ЕС Республики Мальта. Груз танкера был оформлен по всем международным правилам. Газовоз шел из порта Мурманск.

Запуск беспилотных катеров был осуществлен с побережья Ливии. Члены экипажа в составе 30 человек спасены. 

В Минтрансе удар квалифицировали как акт международного терроризма.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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