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ЦАХАЛ совершил налёт на больницу в секторе Газа

28 декабря 2024 13:35
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Вновь сотрясает Ближний Восток. Израильские силы совершили налет на больницу в секторе Газа. Связь с персоналом потеряна. Известно о задержании главы медучреждения и десятков сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ совершил налёт на больницу в секторе Газа-2

Внутри здания до сих пор остаются и пациенты. В том числе те, кто находится в критическом состоянии и на ИВЛ. По информации израильской стороны, палестинская группировка ХАМАС использовала больницу как прикрытие. Боевики оборудовали в ней временный опорный пункт, хотя сами представители движения подобные заявления опровергают. 

Больница на севере Газы – последнее крупное учреждение здравоохранения в районе. Ранее она неоднократно подвергалась обстрелам ЦАХАЛ. Сейчас армия Израиля действует на севере анклава.

# Палестина-Израиль

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