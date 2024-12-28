ЦАХАЛ совершил налёт на больницу в секторе Газа

Вновь сотрясает Ближний Восток. Израильские силы совершили налет на больницу в секторе Газа. Связь с персоналом потеряна. Известно о задержании главы медучреждения и десятков сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри здания до сих пор остаются и пациенты. В том числе те, кто находится в критическом состоянии и на ИВЛ. По информации израильской стороны, палестинская группировка ХАМАС использовала больницу как прикрытие. Боевики оборудовали в ней временный опорный пункт, хотя сами представители движения подобные заявления опровергают.

Больница на севере Газы – последнее крупное учреждение здравоохранения в районе. Ранее она неоднократно подвергалась обстрелам ЦАХАЛ. Сейчас армия Израиля действует на севере анклава.