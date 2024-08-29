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ЦАХАЛ проводит масштабную операцию на Западном берегу Иордана

29 августа 2024 07:21
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Израильские силы безопасности проводят масштабную операцию на Западном берегу Иордана. Сообщается о действиях военных в четырех палестинских городах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ проводит масштабную операцию на Западном берегу Иордана-2

В результате боевых действий погибли не менее девяти человек. Текущая операция стала крупнейшей за несколько лет в этом регионе. Израильские войска увеличили количество рейдов на данной территории, объяснив это попыткой остановить и предотвратить нападения палестинцев. ЦАХАЛ перекрыл доступ в несколько населенных пунктов, а также проводит зачистку зданий по всему периметру.

# Международная политика

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