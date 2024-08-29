ЦАХАЛ проводит масштабную операцию на Западном берегу Иордана

В результате боевых действий погибли не менее девяти человек. Текущая операция стала крупнейшей за несколько лет в этом регионе. Израильские войска увеличили количество рейдов на данной территории, объяснив это попыткой остановить и предотвратить нападения палестинцев. ЦАХАЛ перекрыл доступ в несколько населенных пунктов, а также проводит зачистку зданий по всему периметру.