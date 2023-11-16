Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен главой МИД

Бывший премьер Британии назначен главой МИД. Дэвид Кэмерон известен тем, что обещал провести референдум о выходе Королевства из состава ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После победы своей партии на выборах он так и сделал. А потом ушел в отставку. Но, как оказалось, карьера не окончена. Теперь он будет решать вопросы внешней политики. Местные СМИ отмечают: с 1970-х годов это первый случай возвращения бывшего премьера в кабинет министров.