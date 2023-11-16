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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен главой МИД

16 ноября 2023 07:03
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Бывший премьер Британии назначен главой МИД. Дэвид Кэмерон известен тем, что обещал провести референдум о выходе Королевства из состава ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен главой МИД-1

После победы своей партии на выборах он так и сделал. А потом ушел в отставку. Но, как оказалось, карьера не окончена. Теперь он будет решать вопросы внешней политики. Местные СМИ отмечают: с 1970-х годов это первый случай возвращения бывшего премьера в кабинет министров.

# Международная политика # Дэвид Кэмерон # Фотофакт

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