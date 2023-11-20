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Бывшая первая леди США умерла на 97-м году жизни

20 ноября 2023 08:57
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В возрасте 96 лет скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер, жена 39-го американского лидера Джимми Картера. Об этом сообщает основанная ею неправительственная организация Центр Картера, передает РИА Новости. 

Розалин Картер, которая была известна тем, что выступала в защиту психического здоровья и прав женщин, умерла 19 ноября в своем доме в Плейнс, штат Джорджия. Она была супругой Джимми Картера, занимавшего пост президента США с 1977 по 1981 год и ставшего лауреатом Нобелевской премии мира после окончания своего президентского срока. Картеры прожили вместе в браке с 1946 года.

# Некролог # Джимми Картер

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