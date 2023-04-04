Британские учителя вышли на улицы с требованием поднять зарплаты

Новости Великобритании. В Британии продолжаются протесты учителей. Педагоги Королевства требуют повысить зарплату и улучшить условия труда, сообщили в программе Новости «24 часа».

Ранее британское правительство предложило сотрудникам образовательного сектора единовременную выплату в размере тысячи фунтов стерлингов. Однако 98 % педагогов, входящих в профсоюз, проголосовали против. Отклонив инициативу местных властей, активисты продолжили протесты. Учителя надеются на повышение именно заработной платы, то есть ежемесячных выплат, отказываясь от единоразовых подарков.