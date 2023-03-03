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Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке

03 марта 2023 09:53
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Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На ней дизайнеры представили весенне-летние коллекции 2023 года.  

Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке-1

На этом модном показе все внимание зрителей украли собаки. Именитые дизайнеры создали коллекцию нарядов для женщин и их четвероногих питомцев. Как оказалось, собаки тоже могут выглядеть изящно и элегантно.  

Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке-4

На модный показ пришли дизайнеры, сотрудники благотворительных фондов и волонтеры. Мероприятие было призвано собрать средства для организаций, которые занимаются спасением и защитой животных.  

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