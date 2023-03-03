Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке

Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На ней дизайнеры представили весенне-летние коллекции 2023 года.

На этом модном показе все внимание зрителей украли собаки. Именитые дизайнеры создали коллекцию нарядов для женщин и их четвероногих питомцев. Как оказалось, собаки тоже могут выглядеть изящно и элегантно.