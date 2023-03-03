12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки

12 гепардов прибыли в Индию из Южной Африки. Теперь они будут обитать в национальном парке Куно. Их привезли в рамках межправительственного соглашения о восстановлении популяции этих больших кошек.

Они присоединятся к восьми гепардам из Намибии, которых выпустили в национальный парк в центральной Индии в 2022 году. Главный министр штата Мадхья-Прадеш лично поднял ворота контейнера с гепардами.

Шиврал Сингх Чоухан, главный министр штата Мадхья-Прадеш:

Сегодня из Южной Африки в Индию привезли еще 12 гепардов. Ранее доставили восемь. Если добавить сегодняшних 12, то теперь их 20.

7 самцов и 5 самок – первые из десятков гепардов, которых ЮАР пообещала Индии в течение ближайших 10 лет.