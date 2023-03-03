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12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки

03 марта 2023 09:54
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12 гепардов прибыли в Индию из Южной Африки. Теперь они будут обитать в национальном парке Куно. Их привезли в рамках межправительственного соглашения о восстановлении популяции этих больших кошек.  

12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки-1

Они присоединятся к восьми гепардам из Намибии, которых выпустили в национальный парк в центральной Индии в 2022 году. Главный министр штата Мадхья-Прадеш лично поднял ворота контейнера с гепардами.  

12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки-4

Шиврал Сингх Чоухан, главный министр штата Мадхья-Прадеш:  
Сегодня из Южной Африки в Индию привезли еще 12 гепардов. Ранее доставили восемь. Если добавить сегодняшних 12, то теперь их 20.  

7 самцов и 5 самок – первые из десятков гепардов, которых ЮАР пообещала Индии в течение ближайших 10 лет.  

12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки-7

Сандар Прабхат Ядав, ветеринар:  
Я очень рад сообщить, что все гепарды полностью здоровы и очень активны. Сегодня их выпустили в национальный парк Куно, и они очень бдительны.  

12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки-10

Гепард – самая большая кошка на Земле. Индийский подвид вымер в стране еще в 1952 году.  

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