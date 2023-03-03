ФСБ России раскрыла новые подробности вторжения украинцев в Брянскую область

Новости России. Стали известны новые подробности вторжения украинских диверсантов в Брянскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ФСБ России, в регионе действовали сразу две группы боевиков. Все детали происшествия продолжают устанавливать. Служба безопасности опубликовала шокирующие кадры с места атаки. Расстрелянные авто и взрывчатка.

Проникнув в села, диверсанты открыли огонь по машинам местных жителей. Два человека погибли, 11-летний мальчик был ранен. Ребенку уже оказана медицинская помощь. Кроме того, террористы заминировали территорию у деревни Сушаны. На одной из бомб в ходе проведения спецоперации по ликвидации диверсантов подорвался автомобиль Росгвардии. Как выяснилось, боевики использовали в том числе немецкие противотанковые мины.