Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, у Запада практически не осталось рычагов давления на Москву. После 10 санкционных пакетов за год вариантов для ограничений осталось не так много.

Кроме того, даже среди западных стран все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций. Ведь до сих пор они не принесли никакого результата, кроме экономического кризиса в еврозоне. Поэтому вместо очередных санкций Боррель предложил Евросоюзу сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки киевского режима. Однако постоянные ссоры внутри союза на почве новых поставок вооружения делают этот план практически неосуществимым.