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Боррель: Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России

10 марта 2023 18:10
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Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, у Запада практически не осталось рычагов давления на Москву. После 10 санкционных пакетов за год вариантов для ограничений осталось не так много.

Боррель: Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России-1

Кроме того, даже среди западных стран все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций. Ведь до сих пор они не принесли никакого результата, кроме экономического кризиса в еврозоне. Поэтому вместо очередных санкций Боррель предложил Евросоюзу сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки киевского режима. Однако постоянные ссоры внутри союза на почве новых поставок вооружения делают этот план практически неосуществимым.

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# Санкции # Жозеп Боррель # Фотофакт

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