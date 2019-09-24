Борису Джонсону грозит отставка. В чём виноват британский премьер?

Новости Великобритании. Верховный суд признал неправомерным решение британского премьера приостановить работу парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой вердикт вынесли из-за того, что правительство Бориса Джонсона не предъявило никаких разумных обоснований для пятинедельных «каникул» перед выходом страны из ЕС. Фактически, таким образом суд признал британского премьера виновным в злоупотреблении властью.

Уже 25 сентября Палата общин возобновит работу, а Джонсону может грозить отставка.