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Борису Джонсону грозит отставка. В чём виноват британский премьер?

24 сентября 2019 14:16
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Новости Великобритании. Верховный суд признал неправомерным решение британского премьера приостановить работу парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Борису Джонсону грозит отставка. В чём виноват британский премьер?-1

Такой вердикт вынесли из-за того, что правительство Бориса Джонсона не предъявило никаких разумных обоснований для пятинедельных «каникул» перед выходом страны из ЕС. Фактически, таким образом суд признал британского премьера виновным в злоупотреблении властью.

Уже 25 сентября Палата общин возобновит работу, а Джонсону может грозить отставка.

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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