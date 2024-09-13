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Большинство поляков не верит в будущее Евросоюза

13 сентября 2024 06:06
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В польском обществе нарастает социальная напряженность, вызванная экономической неопределенностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство поляков не верит в будущее Евросоюза-2

Таковы данные доклада, подготовленного международной исследовательской компанией, эксперты которой составили так называемый барометр бедности и незащищенности, основанный на изучении ситуации в 10 европейских странах. Документ опубликован крупным польским изданием Rzeczpospolita.

Более 60 % респондентов заявили, что вынуждены сократить свои ежедневные расходы. Жизнь в Польше дорожает ежедневно, потому многим приходится туже затягивать пояса. Инфляция в стране продолжает разгоняться. Только за предыдущий месяц показатель вырос почти на 2 %. В среднем на 35 % за год увеличились цены на газ и воду. В своем затруднительном положении признались 72 % опрошенных. Все они сообщили о низком уровне дохода. 

Почти половина, а именно 49% жителей страны, жалуется, что в последнее время им часто приходится тратить накопления на непредвиденные расходы. Еще 20 % рассказали, что погрязли в долгах. Уровень тревожности у польского населения возрастает день ото дня. Большинство граждан не верит в светлое будущее, причем не только Польши, но и всего Евросоюза. 

# Кризис в ЕС

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