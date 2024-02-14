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Большинство американцев уверены, что Байден слишком стар для лидера США – опрос

14 февраля 2024 07:19
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Американцы больше не видят в Байдене лидера. По мнению 86 % участников опроса, он слишком стар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев уверены, что Байден слишком стар для лидера США – опрос-1

Результаты исследования показали: попытки развеять слухи о прогрессирующей деменции президента США остались безуспешными. Тем более, что Байден вновь регулярно дает поводы усомниться в его умственных способностях. К этим проблемам добавляется высокая инфляция: американцы не считают, что их президент способен вести страну в лучшие времена.

# Социологический опрос # Джо Байден

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