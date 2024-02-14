Большинство американцев уверены, что Байден слишком стар для лидера США – опрос

Американцы больше не видят в Байдене лидера. По мнению 86 % участников опроса, он слишком стар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты исследования показали: попытки развеять слухи о прогрессирующей деменции президента США остались безуспешными. Тем более, что Байден вновь регулярно дает поводы усомниться в его умственных способностях. К этим проблемам добавляется высокая инфляция: американцы не считают, что их президент способен вести страну в лучшие времена.