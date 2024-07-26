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Более тысячи автомобилей были охвачены огнём во время пожара на складе металлолома в Калифорнии

26 июля 2024 07:20
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Крупный пожар на складе металлолома в Калифорнии. По данным СМИ, на свалке около тысячи автомобилей были охвачены огнем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи автомобилей были охвачены огнём во время пожара на складе металлолома в Калифорнии-1

Густой черный дым окутал местную долину Антилоп. На видеозаписи с воздуха видно, как пожарные пытаются потушить пламя. Были задействованы вертолеты. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Пока также неясно, затронул ли огонь какие-нибудь опасные материалы.

# Пожар

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