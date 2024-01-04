Более ста человек погибли в результате теракта у кладбища в Иране

В Кермане во время траурного марша по случаю четвертой годовщины смерти генерала Касема Сулеймани прогремели взрывы, в которых погибли 103 человека, сообщает агентство YJC со ссылкой на экстренные службы. Об этом пишет РИА Новости.



Глава экстренных служб Кермана подтвердил, что количество погибших увеличилось до 103 человек, а число раненых выросло до 141, причем часть из них находится в тяжелом состоянии. Позже телерадиокорпорация IRIB уточнила, что число пострадавших достигло 211 человек.

Местные органы определили произошедшее как теракт. Согласно иранскому информационному агенству Tasnim, у входа на кладбище в мавзолей Гульзара были обнаружены две сумки с бомбами, которые, по-видимому, были приведены в действие дистанционно.

В 2020 году в США была проведена операция по ликвидации Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ Иран атаковал американские базы в Ираке. Американские власти сначала заявили, что пострадавших нет, но позже признали, что они есть.