Более 80% голосов. Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах в Узбекистане

Новости Узбекистана. 24 октября в Узбекистане прошли выборы президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высший пост претендовали пять человек, включая действующего главу государства Шавката Мирзиеева, который набрал 80,1 % голосов.

В стране было открыто почти 10 тысяч избирательных участков, а мониторинг электоральной кампании проводили более тысячи международных наблюдателей. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев назвал выборы конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными. Наблюдатели от Союзного государства также не выявили нарушений.