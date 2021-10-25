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Более 80% голосов. Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах в Узбекистане

25 октября 2021 16:21
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Новости Узбекистана. 24 октября в Узбекистане прошли выборы президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высший пост претендовали пять человек, включая действующего главу государства Шавката Мирзиеева, который набрал 80,1 % голосов.

Более 80% голосов. Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах в Узбекистане-1

В стране было открыто почти 10 тысяч избирательных участков, а мониторинг электоральной кампании проводили более тысячи международных наблюдателей. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев назвал выборы конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными. Наблюдатели от Союзного государства также не выявили нарушений.

# Выборы # Шавкат Мирзиеев # Сергей Лебедев # Фотофакт

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