Прямой эфир

Более 70% эстонцев недовольны правительством – соцопрос

06 марта 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Эстонии недовольны правительством. Такие данные соцопроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70% эстонцев недовольны правительством – соцопрос-2

Как выяснилось, почти 70 % жителей считают, что кабмин не справляется с проблемами страны. По мнению опрошенных, министры не могут найти эффективные решения, которые остановили бы рост цен и увеличение стоимости коммунальных услуг. За последние три месяца количество людей, не согласных с действиями властей, выросло на 5 %. Еще более половины опрошенных уверены, что премьер-министр должен уйти в отставку, поскольку он не справляется с работой.

# Международная политика # Социологический опрос

Другие новости рубрики

Все новости
Число пострадавших от ошибочного сброса авиабомб в Южной Корее растёт
06 марта 2025 07:01

Число пострадавших от ошибочного сброса авиабомб в Южной Корее растёт

Польша сорвала поставки российской нефти в Чехию
06 марта 2025 06:56

Польша сорвала поставки российской нефти в Чехию

Канадские власти угрожают обесточить США
06 марта 2025 06:54

Канадские власти угрожают обесточить США