Более 70% эстонцев недовольны правительством – соцопрос

Как выяснилось, почти 70 % жителей считают, что кабмин не справляется с проблемами страны. По мнению опрошенных, министры не могут найти эффективные решения, которые остановили бы рост цен и увеличение стоимости коммунальных услуг. За последние три месяца количество людей, не согласных с действиями властей, выросло на 5 %. Еще более половины опрошенных уверены, что премьер-министр должен уйти в отставку, поскольку он не справляется с работой.