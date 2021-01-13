Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана

Новости России. Массовое отравление в дагестанском Буйнакске: более 50 детей поступили в больницу с жалобами на тошноту, температуру и расстройство кишечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые случаи были зафиксированы в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия детей рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов.