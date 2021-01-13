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Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана

13 января 2021 07:48
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Новости России. Массовое отравление в дагестанском Буйнакске: более 50 детей поступили в больницу с жалобами на тошноту, температуру и расстройство кишечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана-1

Первые случаи были зафиксированы в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия детей рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов.  

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана-4

Специалисты проводят проверку. До момента получения результатов экспертизы жителей города призывают не пить воду из крана. Ведется расследование.

# Массовое отравление # Фотофакт

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