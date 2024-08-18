Более 30 человек пострадали во время пожара на колесе обозрения в Германии

Трагические события прервали музыкальный фестиваль в немецкой Саксонии. Здесь загорелось колесо обозрения. В результате инцидента ожоги и травмы получили более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание началось в одной из кабинок и быстро перекинулось на соседние. Среди тех, кто обратился за медпомощью, в том числе четверо полицейских. По информации экстренных служб, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Борьба за их жизни продолжается. Тем временем на месте ЧП работают правоохранители и пожарные, им уже удалось потушить огонь, однако выяснить причины ЧП еще предстоит.