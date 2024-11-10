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Более 100 тыс. демонстрантов вышли на улицы Валенсии

10 ноября 2024 10:38
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В Испании стихийное бедствие спровоцировало волну стихийных акций протеста. Более 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы Валенсии, требуя отставки главы региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 тыс. демонстрантов вышли на улицы Валенсии-2

Люди обвиняют местные власти в позднем уведомлении жителей о надвигающемся наводнении, которое унесло жизни более 200 человек. Возмущенные демонстранты устроили погромы: били окна в госучреждениях, закидывали здания камнями и стульями из уличных кафе. 

На их разгон были брошены усиленные наряды полиции. Однако это только разозлило протестующих, центр города превратился в поле боя. Ожесточенные столкновения продолжались до поздней ночи. 

Глава региона выступил со специальным обращением, в котором заявил, что во время удара стихии действовал правильно. Он утверждает, что власти провинции не получили соответствующих предупреждений от правительства страны, а такой масштаб бедствия невозможно было предвидеть.

# Акции протеста

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