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Bloomberg: подлодки РФ за 2 года провели несколько операций у Британии

02 июля 2024 10:37
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С 2022 года у берегов Великобритании дважды были обнаружены российские субмарины класса Kilo, что вызывает обеспокоенность британских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«С 2022 года российские ударные подводные лодки дважды проводили операции в районе Ирландского моря», – говорится в статье издания.

Эти лодки были впервые замечены в акватории Ирландского моря полтора года назад, и недавно их деятельность возросла. Также отмечаентся, что США тоже знают об этих передвижениях. При этом Британское министерство обороны отказалось комментировать ситуацию.

# Оружие и боеприпасы

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