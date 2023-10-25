Прямой эфир

Bloomberg: глава Еврокомиссии и глава Совета ЕС поругались из-за Израиля

25 октября 2023 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель развязали между собой конфликт, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Причиной разногласий глав Еврокомиссии и Совета ЕС стало то, что Урсула фон дер Ляйен не учла позицию стран Европейского союза касательно обострения палестино-израильского конфликта.

Фон дер Ляйен заявляла о полной поддержке Израиля в войне с ХАМАС, хотя в то же время страны ЕС уже согласовали взгляды относительно войны на Ближнем Востоке и пришли к общему мнению по гуманитарной ситуации в Газе. Эту позицию, по мнению автора статьи в Bloomberg, глава Еврокомиссии не сумела передать должным образом.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Шарль Мишель

Другие новости рубрики

Все новости
В прибрежных районах Бангладеш срочно эвакуируют полтора миллиона человек из-за мощного шторма
25 октября 2023 13:46

В прибрежных районах Бангладеш срочно эвакуируют полтора миллиона человек из-за мощного шторма

Германия тянет вниз экономику ЕС из-за серьёзной рецессии в промышленном секторе
25 октября 2023 13:45

Германия тянет вниз экономику ЕС из-за серьёзной рецессии в промышленном секторе

Премьер-министр Израиля хочет отложить наземную операцию ЦАХАЛ в Газе
25 октября 2023 13:44

Премьер-министр Израиля хочет отложить наземную операцию ЦАХАЛ в Газе