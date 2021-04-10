Беспорядки в Великобритании. В Белфасте демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку

Новости Великобритании. В охваченном беспорядками Белфасте произошли очередные стычки с полицейскими, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. В связи с трауром из-за смерти принца Филиппа массовые акции отменили (подробнее здесь).

Тем не менее несколько десятков молодых людей вновь устроили на улицах погромы. Демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку. Правоохранителей забросали камнями, мусором, петардами и бутылками с бензином.

С начала массовых беспорядков от рук протестующих пострадали более 70 правоохранителей.