Беспорядки в Великобритании. В Белфасте демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку

Новости Великобритании. В охваченном беспорядками Белфасте произошли очередные стычки с полицейскими, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
В связи с трауром из-за смерти принца Филиппа массовые акции отменили (подробнее здесь).
Новости Великобритании. В охваченном беспорядками Белфасте произошли очередные стычки с полицейскими, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
В связи с трауром из-за смерти принца Филиппа массовые акции отменили (подробнее здесь).
Тем не менее несколько десятков молодых людей вновь устроили на улицах погромы. Демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку. Правоохранителей забросали камнями, мусором, петардами и бутылками с бензином.
С начала массовых беспорядков от рук протестующих пострадали более 70 правоохранителей.
Основная часть демонстрантов – подростки от 12 до 20 лет.