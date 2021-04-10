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Беспорядки в Великобритании. В Белфасте демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку

10 апреля 2021 13:46
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Новости Великобритании. В охваченном беспорядками Белфасте произошли очередные стычки с полицейскими, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

В связи с трауром из-за смерти принца Филиппа массовые акции отменили (подробнее здесь).

Беспорядки в Великобритании. В Белфасте демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку-1

Тем не менее несколько десятков молодых людей вновь устроили на улицах погромы. Демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку. Правоохранителей забросали камнями, мусором, петардами и бутылками с бензином.

Беспорядки в Великобритании. В Белфасте демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку-4

С начала массовых беспорядков от рук протестующих пострадали более 70 правоохранителей.

Беспорядки в Великобритании. В Белфасте демонстранты подожгли автомобиль и автобусную остановку-7

Основная часть демонстрантов – подростки от 12 до 20 лет.

# Массовые беспорядки # принц Филипп # Фотофакт

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