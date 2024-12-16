Белоусов раскрыл потери ВСУ за 2024 год

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными, а с начала НВО – почти 1 миллион. Об этом пишет РИА Новости.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными, а с начала НВО – почти 1 миллион. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Он также отметил, что российская армия нанесла существенный ущерб военно-промышленному сектору Украины и связанной с ним энергетической системе.