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Белоусов раскрыл потери ВСУ за 2024 год

16 декабря 2024 15:27
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Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными, а с начала НВО – почти 1 миллион. Об этом пишет РИА Новости.

Белоусов раскрыл потери ВСУ за 2024 год-1

Фото: kremlin.ru

Он также отметил, что российская армия нанесла существенный ущерб военно-промышленному сектору Украины и связанной с ним энергетической системе.

# Международная политика

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