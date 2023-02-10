Беларусь оказывает всю необходимую помощь народам Сирии и Турции

Спасательная операция с участием белорусов и сбор гуманитарки для пострадавших. Наша страна оказывает всю необходимую помощь дружественным народам Сирии и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольства этих стран в Минске продолжают поступать соболезнования от наших граждан. Люди несут цветы, оставляют записи в книгах соболезнований. На данный момент известно, что землетрясение унесло жизни более 22 тысяч человек. В разы больше пострадавших. В Турцию направился аварийно-спасательный отряд спецназначения «Зубр» МЧС Беларуси. В его составе 64 белорусских специалиста, в том числе пять кинологических расчетов, четыре единицы техники, предназначенные для работ по поиску пострадавших из-под завалов.

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