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В Литве прошла ротация войск НАТО

10 февраля 2023 06:50
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НАТО продолжает увеличивать свое военное присутствие на востоке. В Литве прошла очередная ротация войск альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве прошла ротация войск НАТО-1

Наибольшее количество военных для боевой группы выделяет Германия. Также на новую ротацию свои войска направили Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Чехия, Люксембург и Хорватия. Уже 13-е по счету обновление войск возглавит полковник немецкой армии. Ранее страны НАТО провели военно-воздушные учения с участием США над балтийским регионом по отражению угрозы со стороны равного по силам противника.

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# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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