Американский импорт неожиданно превысил экспорт

Ввезли в Штаты товаров на 4 триллиона долларов, а вывезли всего на три. Американские аналитики объясняют это падением мирового спроса, которое в свою очередь вызвано высокой инфляцией. Не прошли бесследно повышение процентных ставок и логистические проблемы. Теперь из-за дисбаланса между импортом и экспортом местные эксперты делают неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, товары в стране продолжат дорожать.

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