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Американский импорт неожиданно превысил экспорт

10 февраля 2023 09:01
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Новости США. Дефицит торгового баланса США достиг рекорда: импорт неожиданно превысил экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский импорт неожиданно превысил экспорт-1

Ввезли в Штаты товаров на 4 триллиона долларов, а вывезли всего на три. Американские аналитики объясняют это падением мирового спроса, которое в свою очередь вызвано высокой инфляцией. Не прошли бесследно повышение процентных ставок и логистические проблемы. Теперь из-за дисбаланса между импортом и экспортом местные эксперты делают неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, товары в стране продолжат дорожать.

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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