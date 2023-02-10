Американский импорт неожиданно превысил экспорт

Новости США. Дефицит торгового баланса США достиг рекорда: импорт неожиданно превысил экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дефицит торгового баланса США достиг рекорда: импорт неожиданно превысил экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ввезли в Штаты товаров на 4 триллиона долларов, а вывезли всего на три. Американские аналитики объясняют это падением мирового спроса, которое в свою очередь вызвано высокой инфляцией. Не прошли бесследно повышение процентных ставок и логистические проблемы. Теперь из-за дисбаланса между импортом и экспортом местные эксперты делают неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, товары в стране продолжат дорожать.
Подписывайтесь на нас в Telegram!