Балерины станцевали на перекрестке в Мехико: видеофакт

Новости Мексики. Мексиканские балерины исполнили отрывки из «Щелкунчика» и «Лебединого озера» прямо на дороге в Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое выступление длилось 58 секунд. Именно столько для машин горел красный сигнал светофора. Композиции Чайковского, яркие костюмы и точные пируэты приковывали внимание водителей и пешеходов. Этой акцией артисты хотели вызвать у людей желание прийти в театр и показать, что балет – искусство понятное всем.