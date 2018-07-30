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Балерины станцевали на перекрестке в Мехико: видеофакт

30 июля 2018 08:15
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Новости Мексики. Мексиканские балерины исполнили отрывки из «Щелкунчика» и «Лебединого озера» прямо на дороге в Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Балерины станцевали на перекрестке в Мехико: видеофакт-1

Каждое выступление длилось 58 секунд. Именно столько для машин горел красный сигнал светофора. Композиции Чайковского, яркие костюмы и точные пируэты приковывали внимание водителей и пешеходов. Этой акцией артисты хотели вызвать у людей желание прийти в театр и показать, что балет – искусство понятное всем.

# Балет # Фотофакт

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