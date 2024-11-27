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Байден тайно запросил 24 млрд долларов на помощь Киеву – Politico

27 ноября 2024 07:03
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Действующий президент США Джо Байден просит у Конгресса 24 миллиарда долларов на помощь Киеву, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В материале уточняется, что администрация Байдена планирует 16 миллиардов долларов направить на восполнение запасов вооружения в Штатах. Еще 8 миллиардов могут быть использованы в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины». Данная инициатива предполагает, что Министерство обороны США самостоятельно заключит контракты с производителями вооружения.

# Международная политика # Джо Байден

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