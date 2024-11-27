Байден тайно запросил 24 млрд долларов на помощь Киеву – Politico

Действующий президент США Джо Байден просит у Конгресса 24 миллиарда долларов на помощь Киеву, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В материале уточняется, что администрация Байдена планирует 16 миллиардов долларов направить на восполнение запасов вооружения в Штатах. Еще 8 миллиардов могут быть использованы в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины». Данная инициатива предполагает, что Министерство обороны США самостоятельно заключит контракты с производителями вооружения.